Gigabyte AORUS 17G - nekompromisní výkon na cesty

Cestujete a potřebujete opravdovou herní mašinu, kterou lze strčit kdykoliv do batohu? Stroj schopný rozjet nejen Cyberpunk 2077 na ultra, ale i CS:GO na 300 FPS? Tak už dál nehledejte, Gigabyte pro vás přesně takový notebook má. Model Aorus 17G YC v sobě kombinuje ty nejvýkonnější komponenty, se kterými si můžete užít RTX ON i na cestách.

Nový Gigabyte Aorus 17G YC nabídne nekompromisní výkon v podobě osmijádrového Intel Core i7-10870H 10. generace. Čip s šestnácti výpočetními vlákny při plném zatížení dosáhne v klidu na magickou hodnotu 5 Ghz. Takové takty byly ještě do nedávna pro notebooky zapovězené. Srdce od Intelu nabízí výkon srovnatelný s desktopovými čipy a s poctivou porcí výkonu odemkne váš plný potenciál ve hrách i při náročné práci. Samotnému procesoru pak sekunduje špičkový mobilní čipset Intel HM470. Celé toto dobře promazané soustrojí je samozřejmě pečlivě chlazeno systémem Windforce, který se skládá z měděných heatpipes a žebrování. Intel v tomto případě zůstává ledově chladný, na rozdíl od vašich herních soupeřů.

Herní stroj samozřejmě není jen o srdci v podobě procesoru, ale i o svalech, tedy grafické kartě. Těžko byste hledali něco výkonnějšího pro notebook, než samotnou RTX 3080 od Nvidie. Hned 8 GB rychlých GDDR6 pamětí v kombinaci s 2. generací RT jader a 3. generací Tensor jader vykouzlí neskutečný obraz a vysoká FPS. Není nic lepšího, než si zahrát oblíbený singleplayer titul na ultra detaily se zapnutým Ray-tracingem a kompetitivní střílečku na 300 FPS.

Vykouzlit perfektní obraz by samozřejmě nešlo bez vhodného displeje. Gigabyte Aorus 17G YC je naštěstí vybaven 17" Full HD panelem opatřeným povrchovou úpravou minimalizující odlesky. Obnovovací frekvence přitom dosáhla až na 300 hertzů a obraz si vychutnáte i díky minimálním rámečkům okolo displeje.

Gigabyte nezapomněl ani na další výbavu. Pro maximální multitasking a náročné programy můžete využít celých 64 GB operační paměti na frekvenci 3200 Mhz. V kombinaci s osmijádrovým Intel procesorem můžete mít zapnutých programů kolik chcete. Pořádnou nálož her pak uložíte na jeden z dvojice extrémně rychlých M.2 NVMe disků.

Již tak velmi úctyhodné specifikace Gigabyte ještě vylepšil zabudovanou mechanickou klávesnicí. Tou se může pyšnit jen několik málo strojů vůbec. Gigabyte navíc využívá osvědčené Omron spínače s délkou stisku 2,5 milimetru. Klávesnice samozřejmě disponuje funkcí N-Key Rollover, což znamená, že můžete v zápalu boje stisknout všechna tlačítka a nebát se, zda je notebook všechny rozpozná. Každou klávesu lze navíc individuálně podsvítit podle vašich představ pomocí Aorus Fusion RGB.

Herní notebook lze samozřejmě využít i jako pracovní stanici. Nemusíte přitom s sebou tahat žádné rozdvojky, redukce a podobné zbytečnosti. Konektivita je totiž velmi bohatá. Po bocích se nachází trojice rychlých USB, Thunderbolt 3, nové HDMI 2.1, mini Display port, čtečka paměťových karet a samozřejmě audio konektor. K internetu vás pak připojí extrémně rychlý 2,5Gb ethernet, případně WiFi 6. Nezapomnělo se ani na Bluetooth nebo například webkameru, která u konkurence často chybí. Zde ji navíc můžete schovat pod posuvnou krytku.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že takto nadupaný notebook na baterii moc nevydrží, opak je pravdou. Do těla totiž Gigabyte vměstnal akumulátor o kapacitě 99 Wh, což je maximum, které lze prakticky využít. S větší kapacitou už byste notebook nemohli vzít například do letadla. Výsledkem je 7 hodin opravdového provozu na baterii.

Celý velmi výkonný notebook Aorus 17G YC poháněný špičkovým procesorem od Intelu samozřejmě vyčnívá z řady i velmi precizním zpracováním. Hliníková slitina vyřezaná na CNC stroji dává notebooku pevnost i lehkost. Ikonický design pak vynikne na LANce i doma na stole. Gigabyte Aorus 17G YC zvládne zkrátka všechno.