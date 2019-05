Hráči Metro Exodus se mohou těšit na dvě příběhová rozšíření

První dorazí v létě, na druhé si počkáme do příštího roku. Obě nabídnou vlastní příběh s novými hrdiny a také prostředí.

Studio 4A Games odhalilo, na co se mohou hráči posledního dílu série Metra těšit v rámci placeného dodatečného obsahu. Vlastnictví Expansion Pass zajistí přístup ke dvoum příběhovým balíčkům The Two Colonels a Sam's Story. Půjdou koupit také samostatně.

První balíček má dorazit v průběhu léta. Hlavní roli v něm dostane plukovník Khlebnikov, jehož cestu domů za synem Kirillem bude příběh sledovat. Tvůrci odhalili, že pro záchranu lidí bude třeba využít drastických způsobů, Kromě toho se mají hráči těšit na nové lineární dobrodružství, plamenomet a také klaustrofobické tunely.

Na druhý balíček Sam's Story si počkáme až na začátek příštího roku. Bude vyprávět amerického mariňáka Sama, který před vypuknutím konfliktu působil na americké ambasádě v Moskvě. Jakmile zjistí, že na Zemi přežila také další města, rozhodne se vydat zpět do své domoviny a pátrat po rodině. V tomto balíčku nás čekají ruiny města Vladivostok, společně se zničenými přístavy. Rozšíření by mělo být otevřenější než The Two Colonels.

Více zatím tvůrci k balíčkům nesdělili. Metro Exodus je dostupné pro počítače (přes Epic Games Store) a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.