Hráči zdarma hratelného Warframe se mohou těšit na rozsáhlý nový obsah

Studio pomocí dvojice ukázek odhalilo, na čem aktuálně pracuje. Bude pro již třetí otevřený svět v surreálním stylu a také sada nových příběhových misí. Hra rovněž dostala stylové úvodní video.

Masivní on-line akce Warframe je v herním světě už od roku 2013 a zatím to nevypadá, že by tvůrce přestalo bavit přidávat nový obsah a hru vylepšovat. Na své akci Tennocon 2019 představili, na co se mohou hráči těšit v chystaných aktualizacích.

Bude to třeba The New War, což je nový "quest”, který v terminologii hry znamená skupinu propojených příběhových misí. Objeví se nová hrozba, se kterou se zkrátka musí hráči vypořádat. The New War má vyjít letos na Vánoce.

Ještě jako větší novinka vypadá The Duviri Paradox. Půjde již v pořadí o třetí otevřený svět plný dobrodružství, kde na hráče čeká nová nepřátelská frakce. Jak ukazuje video, lze se těšit na dost odlišné vizuály oproti zbytku hry. Zatím nebylo zveřejněno, kdy obsah vyjde.

Studio rovněž ukázalo nový úvodní filmeček, který v šesti minutách představuje svět Warframe novým hráčům.

Warframe je možné hrát zdarma na počítačích a také konzolích PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch.