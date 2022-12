Jaké hry nabízí Epic Games druhý prosincový týden?

Druhý týden v prosinci přináší další dvojici her zdarma od Epic Games, a zatímco minulý čtvrtek se jednalo spíše o strategické tituly, nyní se můžeme těšit na dvojici bláznivých stříleček.

Minulý týden jste si na Epic Games Store mohli vyzvednout dvojici her, u kterých jste museli přemýšlet, a to RPG In a Box a Fort Triumph. Tento týden potěší hlavně fanoušky bláznivých stříleček.

Saints Row IV Re-Elected

Čtvrtý díl vyšel v roce 2013 a sbíral jednu skvělou recenzi za druhou. Vývojáři z Volitionu po několika letech přišli s vylepšenou verzí, kterou nazvali Re-Elected. Ta přináší drobná grafická vylepšení a také 25 rozšíření, některá velká, některá malá.

Hru si můžete vyzvednout zde.

Wildcat Gun Machine

Wildcat Gun Machine je klasickou dungeon-crawling hrou. To znamená, že prolézáte jedno podzemí za druhým a kosíte u toho vlny nepřátel. Nechybějí ani silní bossové, kreslená 2D grafika 40 druhů zbraní.

Aktivace zde.

Na aktivaci obou her máte týden, a to do 15. prosince.