Kniha popisující vývoj Mafie vyjde v září

První Mafie je český klenot, o kterém jistě slyšel každý hráč. Legendární příběh taxikáře Tommyho Angela, který do toho "tak nějak spadnul", zná skoro každý. Po skoro osmnácti letech od vydání vyšel remake prvního dílu a po dvaceti letech od vydání byl ohlášen i čtvrtý díl. Nyní vychází artbook.

Mafia 1 je hra plná legendární hlášek, skvělého soundtracku a ještě lepšího příběhu. Ten vypráví o taxikáři Tommym Angelovi, který v Lost Heaven náhodou přičichne k mafii. Po jedné nešťastné události se přidá k místnímu gangu a vrhá se na dráhu zločinu. Nejen jeho cestu bude pokrývat nejnovější kniha o hře.

Artbook The Art of Mafia Trilogy se zaměří nejen na první díl, ale i na druhý a třetí. Na 236 stránkách nechá fanoušky nahlédnout pod pokličku vývoje všech her a poví i něco, co ještě nikdo nikdy neslyšel. Jak zní oficiální popis?

"Kniha The Art of Mafia Trilogy je oslavou 20. výročí série. Nahlíží do její spletité historie a fanoušky nadchne i některými dosud nezveřejněnými materiály. Fanoušci se mohou těšit na 236 nabitých stran, na kterých najdou nejen nádherné concept arty, ale například i historické fotografie z vývoje,"

Historické okolnosti v knize popisuje generální manažer 2K Czech a Hangar 13 Roman Hladík a umělecký ředitel předělávky Mafia: Definitive Edition Petr Motejzík. Své poznámky a vzpomínky ale připojili i další autoři, kteří se na sérii podíleli.

Fanoušci se nejméně těší na historii třetího dílu. Ten byl totiž pro spoustu lidí nejhorším dílem série. Tak jako tak, artbook vyjde někdy v září v českém a anglickém jazyce. Například obchod Xzone knihu nabízí za baťovských 999 korun a nebude jediným obchodem. Artbook by měl být dostupný i v některých kamenných prodejnách, distribuci má na starost firma Cenega Czech s.r.o.