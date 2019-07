Legendární česká hra přišla před dvaceti lety na trh

Jednou z prvních světové úspěšných počítačových her českého původu byl akční titul Hidden and Dangerous, který se začal prodávat 29. července 1999. Střílečka z období druhé světové války, založená na akcích britských speciálních jednotek SAS, se prakticky ihned po vydání stala světovým prodejním hitem. Na trhu i u recenzentů uspělo také pokračování Hidden and Dangerous z roku 2003. Obou her se prodalo přes dva miliony kusů.

Za vznikem hry stálo studio Illusion Softworks podnikatele Petra Vochozky, které o pár let později přišlo i s úspěšnou řadou Mafia. Hidden and Dangerous uspěl nejen díky kvalitě hry samotné, ale také díky Vochozkovu správnému výběru celosvětového distributora. "V srpnu 1998 jsme uzavřeli smlouvu s anglickou vydavatelskou společností Take 2 Interactive, která dokázala přistoupit nejen na finanční, ale i na marketingové a další podmínky," vzpomínal na důležité rozhodnutí.

O necelý rok později se krabice s hrou ocitly na pultech obchodů - legální stahování z internetu bylo ještě hudbou vzdálené budoucnosti - a Vochozka mohl slavit. "V Anglii nekleslo její hodnocení v žádném časopise pod 90 procent, celosvětově jsme získali kolem dvaceti ocenění," vzpomínal na úspěch hry, která byla v Británii devět týdnů mezi pěti nejprodávanějšími tituly. A k dosažení absolutního prvenství mu jeden týden scházelo jen 11 prodaných kusů.

Úspěch Hidden and Dangerous - zejména v Evropě včetně Německa, kde přitom k Vochozkovu překvapení "Němci v podstatě stříleli do vlastních" - pootevřel studiu Illusion Softworks cestu do první herní ligy. Do ní se dostalo s Mafií, kterou představilo v roce 2002 a jež se zatím dočkala dvou úspěšných pokračování. Díky ní se o brněnskou společnost začala zajímat zahraniční herní studia a začátkem roku 2008 se firma ocitla v rukou amerického gigantu Take-Two a přejmenovala se na 2K Czech.