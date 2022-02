Letošní Call of Duty naváže na Modern Warfare z roku 2019, do Warzone zamíří Snoop Dog

Nový díl ze série Call of Duty bude vyvíjet studio Infinity Ward a naváže na díl z roku 2019. Warzone se mezitím dočká velké řady změn.

Sérii Call of Duty bychom aktuálně mohli dělit na dvě velké větve. Jednotlivé díly her a battle royle režim Warzone dostupný zdarma. Nejdříve se podíváme na nový přírůstek do série plnohodnotných titulů, které můžeme očekávat letos.

Call of Duty v tomto roce naváže na díl Modern Warfare z roku 2019. Vývoje se ujme herní studio Infinity Ward, které na pracovalo právě na předchozím díle.

Let’s start with a look ahead:

✅ COD 2022 is a sequel to MW 2019, and being designed with a new #Warzone experience (both led by @InfinityWard)

✅ A massive evolution of BR, with an all-new playspace and new sandbox mode

✅ A new engine powering both the new game and #Warzone