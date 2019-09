Letošní Call of Duty se připomíná příběhovým trailerem, kde nechybí kapitán Price

Příběhový trailer naznačuje řadu zvratů a překvapení, na která se můžeme v příběhové části hry těšit. Vydavatel se rovněž pochlubil, že betaverze byla nejúspěšnější v historii série.

Za měsíc vychází další pokračování populární série Call of Duty. Letošní díl s podtitulem Modern Warfare bude jakýmsi restartem této odnože značky a přinese známé moderní bojiště.

Nový trailer se věnuje příběhu a ukazuje celou řadu důležitých postav, kde samozřejmě nesmí chybět kapitán Price. Žádné další postavy z původní Modern Warfare trilogie se ale zatím neukázaly.

Trailer láká na netradiční spojenectví, řadu vypjatých momentů a ukazuje americkou ambasádu pod palbou.

Vydavatel Activision se rovněž vyjádřil k proběhlé otevřené betaverzi. Byla nejúspěšnější v historii značky, co se týče počtu celkových hráčů, současně hrajících hráčů a také odehraného času. Vypadá to, že o letošní Call of Duty bude v den vydání zájem.

Call of Duty: Modern Warfare vychází 25. října pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.