Mafia 4 se bude odehrávat na Sicílii, příběh má sledovat rodinu Dona Salieriho.

Na internetu kolují nové spekulace okolo připravovaného čtvrtého pokračování Mafie. Díl zasazený před události jedničky má sledovat rodinu Dona Salieriho.

Každý, kdo hrál první díl Mafie, zná postavu majitele baru Dona Salieriho. Právě okolo něho se bude točit čtvrté pokračování zasazení před události jedničky. Podívat bychom se měli na Sicílii na přelomu 19. a 20. století.

Tommyho šéf jistě skrývá nejedno tajemství a poutavý příběh je tak zaručen. Styl vyprávění by podle posledních informací měl být více lineární. To může znamenat, že se nedočkáme skoků o několik let dopředu ani dozadu.

(Rumor) Shpeshal Nick shared some Mafia 4 details on the XboxEra pod



• A Prequel to the first game

• Set in Sicily

• Late 19th start of 20th century

• You follow family of Don Salieri (Tommy's boss from Mafia 1)

• Slightly linear in style



Timestamp:https://t.co/DWS42JEJVB pic.twitter.com/EfbtlacJaH