Metalový festival ve hře World of Tanks Modern Armor!

Zažijte epickou hardrockovou událost exkluzivně ve hře World of Tanks Modern Armor

Připravte se na dokonalý metalový zážitek, protože Wargaming se vrací s největší a nejhlasitější hudební akcí roku: Metal Fest. Letos v létě přináší World of Tanks Modern Armor pořádnou dávku hardrockového šílenství, které vám vyrazí dech.

Čekání je u konce, Metal Fest oznamuje své hlavní hvězdy: legendární Motörhead se samotným "pikovým esem" Lemmym Kilmisterem a ikonu hororového rocku Robem Zombiem. Oba hudební velikáni přinášejí svůj jedinečný zvuk a styl do adrenalinového souboje tanků proti tankům World of Tanks Modern Armor. Epická akce odstartuje 30. července a potrvá do 20. srpna, což hráčům slibuje tři týdny intenzivní akce.

"Moderní technologie nám umožnily plně integrovat Lemmyho do hry, což nám přišlo vhodné vzhledem k tomu, že přesně takovou hru hrál a náruživě si ji užíval," uvedli Motöhead.

"Motörhead vedli vývoj hlasů maskota Warpiga i Lemmyho. V případě Lemmyho bylo zřejmé, že použití zvukového dvojníka by postrádalo důležitou úroveň autenticity," uvedl Brendan Blewett, zvukový režisér hry World of Tanks Modern Armor. "Proto jsme ve spolupráci s kapelou vytvořili umělou emulaci Lemmyho hlasu, založenou na originálních hlasových vzorcích z jeho soukromých nezveřejněných archivů, včetně rozhovorů a syrových nahrávek v kabině."

Fanoušci skupiny Motörhead si přijdou na své. Do akce je připraven zbrusu nový tank inspirovaný hymnou "Ace of Spades"; hráči mohou získat také skin pro tank FV107 Scimitar, který je poctou písni "Bomber". Těmto kovovým bestiím velí dva plně hlasoví 3D velitelé: Lemmy a maskot skupiny Motörhead, Warpig. Kromě toho jsou připraveni 2D velitelé členů kapely Motörhead a sbírka vážně skvělých kosmetických předmětů a dobrot.

Do sestavy se přidává také mistr hudební makabróznosti, sultán shock rocku Rob Zombie. Tankisté ovládnou bitevní pole s herním obsahem s tématikou Roba Zombieho, včetně nového tanku a skinu pro M53/M55, samozřejmě podle jeho dvou nejslavnějších hitů "Dragula" a "Superbeast". Samotný Rob Zombie bude k dispozici jako 3D velitel spolu s několika exkluzivními kosmetickými předměty, díky nimž bude tank ještě zlověstnější.

A pro všechny headbangery, kteří to loni pořádně rozjeli, se na srpen vracejí titáni z Metal Festu! Na omezenou dobu se vrátí všechny tankisty oblíbené kousky Iron Maiden, Megadeth a Sabaton.

Takže se vybavte, nalaďte a připravte se na to, že to na bojišti rozjedete jako nikdy předtím. Letošní Metal Fest ve hře World of Tanks Modern Armor bude večírkem na věky věků.