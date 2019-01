Microsoft a Electronic Arts dále dokazují, že to s předplatným pro hry myslí vážně

Předplatná obou firem jsou pravidelně aktualizována a novinky. Pro oba giganty herního průmyslu tak zřejmě dávají velký smysl a naznačují, co by mohlo být standardem.

Svět hudby už má dlouho Spotify (a celou řadu podobných služeb, jako třeba Apple Music) a pro filmy a seriály je tu zase předplatné Netflix. Hry se stále výrazně drží tradičního modelu s nákupem jednotlivých kousků.

Na trhu ale již dlouho existují předplatná Origin Access (případně EA Access pro Xbox One) od vydavatele Electronic Arts a také Xbox Game Pass primárně pro konzoli Xbox One, předplatné zároveň obsahuje pár počítačových her (díky funkci Xbox Play Anywhere). Aktuální dění okolo předplatných naznačuje, že mají před sebou světlou budoucnost.

Microsoft každý měsíc přidává do Xbox Game Pass nové hry a k odebrání některých dochází zřídka. Při spuštění slibovala společnost minimálně 100 her, celkové číslo ale aktuálně přesahuje dvojnásobek. Ve výběru nechybí novinky jako Forza Horizon 4, Sea of Thieves a další velké hry. Předplatitelé mají rovněž slevy na nákupy her.

Podobně je na tom Electronic Arts, které uvedlo dražší verzi svého předplatného Origin Access s označením Premier. Ta přináší přístup ke všem novým hrám tohoto vydavatele a to klidně pár dnů před vydáním. Předplatitelé tak mohou hrát Battlefield V, aktuální díl FIFA série a další hry, jako třeba chystané Anthem.

Premier předplatné nově nabízí také relativně novou akci Darksiders 3. Jedná se o důležitou novinku, protože nejde přímo o hru od Electronic Arts, ale od vydavatele "třetí strany”. Jedná se o první hru tohoto typu v předplatném s náznakem, že další budou následovat.