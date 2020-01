Microsoft si pro předplatitele Xbox Live Gold připravil na leden Batmana a tiché Styx

Lednová nabídka potěší fanoušky her od Telltale Games a také příznivce plížení. Hry pro Xbox 360 jsou rovněž fajn.

Podobně jako Sony, představil i Microsoft aktuální hry zdarma pro předplatitele služby Xbox Live Gold. Pro hráče na aktuální konzoli Xbox One je po celý měsíc připravená adventura Styx: Shards of Darkness zaměřená na tichý postup a od poloviny ledna do poloviny února to bude ještě Batman: The Telltale Series.

Pro starší konzoli Xbox 360 má Microsoft připravené také lákavé hry. Konkrétně bojovku Tekken 6 a LEGO Star Wars II: The Original Trilogy.

Tekken bude ke stažení v první polovině měsíce a ve druhé potom LEGO Star Wars. Opět platí, že obě hry lze hrát také na konzoli Xbox One díky zpětné kompatibilitě.