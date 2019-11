Nejlepší čeští fotbaloví hráči zvou v sobotu do kina, dorazíte?

Vstup na akci je zdarma. O mistrovský titul zabojují ti nejlepší lokální hráči v sobotu 2. 11. v pražském multikině CineStar Anděl od 12:00.

Každý divák obdrží při vstupu drobnou pozornost, kterou si přichystala společnost Connect IT. Na místě tě čeká divácká tipovací soutěž. Pokud se ti podaří uhodnout přesný počet gólů ve finálovém zápase, můžeš se těšit na PlayStation 4 Pro 1TB.

Přijď v pravé poledne do multikina CineStar Anděl do sálu č. 9 na superfinále CZC.cz iSport Ligy a zažij neopakovatelnou atmosféru, dechberoucí souboje 16 finalistů a staň se součástí velkolepého vyvrcholení celoroční soutěže. Hráči si to mezi sebou rozdají nejen o prestiž, slávu, spoustu zajímavých cen, ale hlavně o finanční dotaci 100 000 Kč pro vítěze největší lokální ligy.

Mezi hlavní favority dle sázkové kanceláře Chance patří - T9Laky (FC Viktoria Plzeň), seron (FK Teplice), RIIJK (Team Sampi), Emerickson (AC Sparta Praha).

A co si odnesou ti nejlepší?

Zmíněnou vysokou finanční odměnu doplňují další zajímavé ceny od partnerů soutěže. Poukazy na sázení od sázkové kanceláře Chance, herní příslušenství Connect IT, kartony tyčinek Corny, O2 TV Sport Pack, hru na PlayStation 4, kterou věnovala CZC.cz dvojka na online trhu s elektronikou a zapůjčení vozu Volkswagen T-Cross včetně cestovního skořepinového kufru Volkswagen GTI.

Šanci vyhrát máš i ty!

Myslíš si, že si světová třída ve FIFA 20? Přijď to dokázat. Ti nejlepší mezi diváky si odnesou holicí strojky Wilkinson Sword nebo lístky na zápas AC Sparta Praha.

Tak co, dorazíš? Sobota 2. 11. 2019 od 12:00 v pražském multikině CineStar Anděl sál č.9. Těšíme se na tebe!

Více informací na www.iSportLiga.cz nebo na Facebookové události