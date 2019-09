Nová sci-fi bojovka přináší zážitek ve stylu Dark Souls série

The Surge 2 je od dnešního dne dostupné pro počítače a herní konzole. Oproti prvnímu dílu přináší rozmanitější prostředí a vylepšený soubojový systém.

Právě dnes vychází pokračování bojového The Surge z roky 2017, které je inspirované tzv. "souls” hrami. Tento podžánr her na hrdiny odstartovala série Dark Souls a poměrně pravidelně vycházejí podobné hry, jako třeba nedávno Sekiro: Shadows Die Twice nebo nyní právě The Surge 2.

Novinka dovolí hráčům vytvořit si vlastního hrdinu a vydat se do města Jericho, kde čeká spousta nástrah. Herní svět je oproti prvnímu dílu rozmanitější a zároveň rozsáhlejší. Právě monotónnost herního světa byla jedničce často vytýkána.

Propracovaný systém rozvoje postavy a jejích úprav vám umožní rozhodovat se, jakou výbavu použijete a jak budete bojovat s nepřáteli. Oproti prvnímu dílu se hra dočkala spousty rozšíření, včetně náročného, ale uspokojivého směrového parírování a doprovodných dronů, které můžete používat na desítky způsobů. Vrací se i zaměřování končetin a popravy, a to v novém a vylepšeném provedení, takže se připravte na zaměřování, kořistění a používání všeho, co na svých nepřátelích vidíte.

The Surge 2 vyšlo pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.