Nové Plants vs. Zombies si nedočkavci mohou nehotové pořídit levněji již dnes a hrát, jinak vyjde v říjnu

Vydavatel Electronic Arts se studiem PopCap zkouší nový styl vydání hry. Čerstvě oznámené pokračování Garden Warfare série je možné ve speciální edici koupit a hrát již nyní.

Značka Plants vs. Zombie původně začínala jako úspěšná "tower defense” hra, kde hráči bránili svoji zahradu před plnami zombíků. Odbočka Garden Warfare z ní udělala střílečku ve stylu série Battlefield a zaznamenala úspěch.

Vydavatel Electronic Arts dnes oznámil již třetí pokračování Garden Warfare, které se ale jmenuje Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Opět půjde o "střílečku” ve 3D prostředí s řadou možností, jak si zahrát.

Oficiální datum vydání je sice 18. října, ti nedočkaví ale mohou již dnes pořídit speciální "Founder's Edici” a pustit se hned do hraní. Ta je o 10 euro levnější a zatím neobsahuje všechen obsah, ten bude v týdenní kadenci přidáván. Jinak majitelé dostanou veškerý obsah, možnost komunikovat s vývojáři přes službu Discord a týdenní odměny, pokud se přihlásí pravidelně do hry.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville vyjde pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.