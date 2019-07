Novinka Sky: Children of the Light od autorů oceňovaného Journey přináší oddychové hraní

Tvůrci oblíbených indie her Journey a Flower vydali svůj další počin, který připravovali několik let. Zatím je Sky dostupné pro zařízení se systémem iOS, ale chystá se na celou řadu platforem.

Nezávislé studio Thatgamecompany si ve světě her již udělalo reputaci a to především díky oceňovaném dobrodružství Journey. Hra nabídla krásně zpracovaný herní relax bez velkých překážek. Dlouho bylo exkluzivní pro konzole PlayStation od Sony, ale letos se dostala rovněž na počítače.

Nově vydané Sky: Children of the Light se u Journey hodně inspiruje a přináší podobně relaxační zážitek. Se svoji postavou budete prozkoumávat zatím sedm světů a vracet spadlé hvězdy, což jsou vaši předci, na jejich místo v souhvězdích.

Postupně vaše postava získá možnost vyletět výše a dostat se do nových lokací. Ve světě nebudete sami, Sky je totiž koncipované jako on-line hra, takže neustále budete narážet na hráče, přičemž hra nabízí řadu prostředků, jak navázat kontakt, dát ostatním hráčům dárek..

Sky: Children of the Light je aktuálně dostupné zdarma pro zařízení se systémem iOS skrze obchod App Store. Kompatibilita se zařízeními je poměrně široká, hra vyžaduje alespoň verzi iOS 9 a zařízení iPhone 5S. Brzy by mělo Sky vyjít rovněž na Android.

Později zavítá na počítače, herní konzole a Apple TV.