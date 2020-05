Nový díl Call of Duty vyjde i letos

I přes úspěch herního režimu Warzone, který je k dispozici zdarma, se plánuje další regulérní díl slavné střílečky.

Poslední Call of Duty s podtitulem Modern Warfare přineslo herní režim Warzone. Ten tu dost možná zůstane i nadcházející roky, ovšem vydání nového dílu to neovlivní. Potvrdil to Daniel Alegre, prezident společnosti Activision Blizzard.

Jisté je zatím pouze to, že pokračující práce na Warzone a ani pandemie neovlivní vydání dalšího dílu. Zatím můžeme jen spekulovat, jaký podtitul nové Call of Duty ponese. Dost možná se dočkáme pátého pokračování s názvem Black Ops, nebo druhého dílu Advanced Warfare.

Mezi proměnnými je totiž i vývojářské studio. Aktuálně se pravidelně střídají 3 herní studia, která vydávají nové díly. Letos je na řadě Sledgehammer Games, jenže dle dostupných informací se nakonec vývoje ujme Treyarch studio, které tradičně vydává nové Call Of Duty: Black Ops díly.