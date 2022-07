Nový Skate nebude mít číslovku, k dispozici bude zdarma

Studio Full Circle připravující nový Skate sdělilo několik informací o vznikající hře. Novinka bude zdarma a vyhneme se i loot boxům.

Původně se spekulovalo o jménu Skate 4, nyní už víme, že půjde pouze o Skate. Nová skateboardová hra bude zcela zdarma a nepotkáme v ní žádné loot boxy, tedy bedýnky se záhadným obsahem. Tvůrci zmiňují, že ani místa na mapě nebudou uzamknutá za peněžní branou.

Obsah ve hře přesto půjde zakoupit. Bude se jednat pouze o kosmetické doplňky. Autoři hodlají titul podporovat několik následujících let. Dalších dílů se jen tak nemáme dočkat.

we're 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 working on it, but it's time for you to see what we've been up to. become a skate. insider and sign-up for playtesting at https://t.co/7Hh4xsMBxw 🛹 pic.twitter.com/WU8fto8HUj