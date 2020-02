Nvidia oficiálně spouští streamovací platformu GeForce Now, hrát je možné i zdarma

Služba po dlouhé době opouští fázi betatestu a je dostupná všem zájemcům. Kromě hraní zdarma si můžete pořídit poměrně levné prémiové členství.

Nvidia se konečně rozhodla, že svoji streamovací službu GeForce Now oficiálně spustí na ostro, doposud běžela v testovacím režimu a vyžadovala pozvánky.

Velkým plusem GeForce Now je fakt, že funguje také v České republice, jelikož například Google Stadia nebo PlayStation Now zde oficiálně neběží.

Now funguje trošku jinak, než konkurenční služby. Místo vybrané knihovny her nabízí primárně "místo" na výkonném serveru, kde můžete hrát svoje hry. Můžete je vlastnit buď přes existující obchody nebo si je koupit rovnou skrze GeForce Now.

Zdarma je potom možné hrát vždy hodinu a potom se zase připojit k novému "sezení". Předplatitelé edice Founders mohou hrát na jeden zátah až šest hodin a jako bonus budou mít pro hry zapnutou technologii ray-tracing (pokud to daný titul podporuje) a prvních 90 dnů je zdarma.

Více informací naleznete na oficiálním webu, kde můžete pomocí vyhledávacího políčka rovněž rychle zjistit, jestli je vaše oblíbená hra podporovaná.