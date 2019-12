Obchod Epic Games Store rozdá do konce roku 12 her

Zájemci dostanou skvělou příležitost, jak si pořádně naplnit herní knihovnu na dlouhé zimní večery.

Digitální obchod Epic Games Store je rozdáváním her již proslulý. Doposud bylo možné každý týden získat novou hru (nebo i více her) zdarma.

Tentokrát ale rozdávání posunulo Epic Games na novou úroveň a do konce tohoto roku nabídne zdarma rovnou 12 her. Každý den bude k dispozici jedna, takže je dobré nastavit si připomenutí.

První hrou je dobře hodnocená indie strategie Into the Breach. Ke stažení je zhruba do zítřejšího večera (hry by se měly obměňovat vždy v 17.00).

Nové hry budou odhaleny vždy v den, kdy je bude možné zdarma získat.