Odhaleny nominace The Game Awards 2022.

Geoff Keighley je známou tváří světové herní scény. Každoročně moderuje ty největší z videoherních akcí a většinou nechybí ani u vyhlašování herních cen roku, tzv. The Game Awards. Ty letošní budou probíhat zanedlouho a odborná porota z desítek médií po celém světě vybrala ty nejlepší hry, které se poperou o prvenství v určitých kategoriích.

Celkem 31 kategorií. Tolik čeká na fanoušky The Game Awards. Událost by se dala přirovnat k českému Slavíkovi, ve kterém lidé hlasují o nejlepším interpretovi v určité kategorii. To samé se týká i her. Nejlepší titul z celkem jednatřiceti kategorií totiž může vybrat úplně každý, vyhrát ale může samozřejmě jen jeden. Nejsledovanější kategorií je přitom hra roku, která rozhoduje o tom, jaká z her, které ten rok vyšly, je úplně nejlepší. Tento rok byl opravdu nabitý, a tak je pro některé obtížné vybrat svého absolutního favorita.

Hra roku

Your six nominees for GAME OF THE YEAR at #TheGameAwards:



🔸 A Plague Tale: Requiem

🔸 Elden Ring

🔸 God of War Ragnarok

🔸 Horizon Forbidden West⁰

🔸 Stray

🔸 Xenoblade Chronicles 3









A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (From Sofware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Stray (Bluetwelve Studio/Annapurna)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Nejlepší herní režie

These five games are nominated for Best Game Direction at #TheGameAwards



🔸 ELDEN RING

🔸 God of War Ragnarok

🔸 Horizon Forbidden West⁰

🔸 Immortality⁰

🔸 Stray









Elden Ring (From Sofware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Stray (Bluetwelve Studio/Annapurna)

Nejlepší příběh

Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (From Sofware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Nejlepší výtvarná režie

Elden Ring (From Sofware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Scorn (EBB Software/Kepler Interactive)

Stray (Bluetwelve Studio/Annapurna)

Nejlepší hudba

Five incredible scores are up for Best Score & Music:



🔸A Plague Tale: Requiem

🔸 Elden Ring

🔸 God of War Ragnarok⁰

🔸 Metal: Hellsinger⁰

🔸 Xenoblade Chronicles 3









A Plague Tale: Requiem (Olivier Deriviere)

Elden Ring (Cukasa Saitó)

God of War Ragnarök (Bear McCreary)

Metal: Hellsinger (Two Feathers)

Xenoblade Chronicles 3 (Jasunori Micuda)

Nejlepší audio design

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

Elden Ring (From Sofware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Gran Turismo 7 (Polyphony/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)¨

Nejlepší herecký výkon

Ashly Burch jako Aloy (Horizon Forbidden West)

Charlotte McBurney jako Amicia de Rune (A Plague Tale: Requiem)

Christopher Judge jako Kratos (God of War Ragnarök)

Manon Gage jako Marissa Marcel (Immortality)

Sunny Suljic jako Atreus (God of War Ragnarök)

Nejlepší indie hra

The five Best Indie nominees for #TheGameAwards:



🔸 Cult of the Lamb

🔸 Neon White

🔸 Sifu⁰

🔸 Stray⁰

🔸 TUNIC









Cult of the Lamb (Massive Monster/Devolver Digital)

Neon White (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sloclap)

Stray (Bluetwelve Studio/Annapurna)

Tunic (Tunic Team/Finji)

Nejlepší akční hra

Bayonetta 3 (PlatinumGames/Nintendo)

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

Neon White (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sloclap)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Tribute Games/Dotemu)

Nejlepší akční adventura

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Stray (Bluetwelve Studio/Annapurna)

Tunic (Tunic Team/Finji)

Nejlepší role playing (hra na hrdiny, záporáky, atd.)

Elden Ring (From Sofware/Bandai Namco)

Live a Live (Square Enix/Nintendo)

Pokémon Legends: Arceus (Game Freak/Nintendo)

Triangle Strategy (Artdink/Square Enix)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Nejlepší adaptace videohry v kinematografii

Arcane (Fortiche/Riot Games/Netflix)

Cyberpunk: Edgerunners (Studio Trigger/CD Projekt, Netflix)

The Cuphead Show! (Studio MDHR/King Features Syndicate/Netflix)

Sonic The Hedgehog 2 (Sega Sammy Group/Paramount Pictures)

Uncharted (PlayStation Productions/Sony Pictures)



O místo nejvíce nominované hry se utkal God of War Ragnarok a Elden Ring. Přestože God of War vyšel před necelým týdnem, je to právě hra s bývalým bohem války, která si pro sebe uzmula nejvíce kategorií, a to rovnou deset. Pro koho budete hlasovat vy? A fandíte Elden Ringu, či Ragnaroku?