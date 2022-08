Odklady nekončí, česká hra 1428: Shadows Over Silesia dorazí pozdějí, Deliver Us Mars až příští rok

Období odkládání vydání her nebere konce. Za posledních pár hodin hned dvě herní studia oznámila odklad titulů.

Herní studio KUBI Games hlásí, že očekávaná novinka 1428: Shadows over Silesia dorazí až v říjnu. Původní datum vydání 6. září se přesouvá na 4. října kvůli doladění hry. Původní termín vydání by podle Petra Kubíčka z KUBI Games šlo stihnout, nicméně okolnosti si žádají o vyladění detailů.

Součástí hry bude například minihra s kostkami, přístupnost pro nevidomé a fyzická edice. Pokud by se datum vydání neposunulo, zřejmě by hra obsahovala řadu nepříjemných chyb.

Značně delší odklad potká Deliver Us Mars. Putování na Rudou planetu totiž vůbec nevyjde letos v září, nýbrž až 2. února. Čekání na hru by měla zkrátit alespoň ukázka v rámci prezentace Future Games Show, která dorazí 24. srpna. Hra vyjde na poslední dvě generace konzolí Xbox a Playstation. Chybět nebude ani PC verze.

An update on the release date of Deliver Us Mars: pic.twitter.com/1SrFqjL3zm