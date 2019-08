On-line hraní v letošním Call of Duty se dočká změn a vylepšení v plných směrech, tvůrci testují 100 hráčů na mapě

Studio Infinity Ward konečně pořádně promluvilo o hře více hráčů v letošním pokračování série Call of Duty.

Letos na podzim vyjde další díl série Call of Duty a zatím to vypadá, že oživená značka Modern Warfare přinese do série svěží vítr. Příběhovou část už tvůrci odhalili dříve a vypadá zatím dost dobře, většinu hráčů ale zajímá především on-line hraní, protože jim může vydržet i několik let.

Také zde přinese nové Modern Warfare hromadu novinek. Zbrusu nová technická stránka nově zní jako menší detail. On-line režim totiž nabídne velké mapy, zatím tvůrci potvrdili až 40 hráčů na jedné mapě, ale interně běžně testují 64 hráčů nebo i 100, přičemž nejde o Battle royale, ale o "tradiční” herní režimy. Tímto by nové Call of Duty mohlo dost konkurovat sérii Battlefield, jejichž 64 hráčů na mapě je jedním z pilířů hratelnosti.





Kromě toho jsou potvrzena vozidla ve formě obrněných transportérů. Jeden hráč se ujme řízení a druhý se chopí těžkého kulometu. Vrátí se také tzv. "killstreak” odměny za zlikvidování protivníků v řadě bez úmrtí. Třeba možnost zavolat letecký nálet nebo právě obrněné vozidlo.

Na některých mapách se bude bojovat rovněž ve tmě pomocí nočního vidění. Mimochodem tvůrci si zde celkem vyhráli s detaily a při nasazení těchto brýlí bude vaše postava mířit hůř, protože prostor před obličejem blokují brýle…

Call of Duty: Modern Warfare vyjde 25. října pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.