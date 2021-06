Operace Flashpoint a Arma slaví 20 let, hry seženete s velkou slevou.

Od Operace Flashpoint: Cold War Crisis uběhlo již dvacet let a české herní studio Bohemia Interactive se rozhodlo oslavit tyto kulatiny slevami a speciálním streamem.

Studio Bohemia Interactive patří mezi nejznámější herní studia na světě zejména díky sérii Arma, dříve Operace Flashpoint. Ikonické střílečky z první osoby tu jsou již 20 let, což je důvod k oslavě. V rámci speciálního streamu proto došlo na živou hudbu v podání orchestru.

Za dvacet let Bohemia Interactive vydalo nejen několik dílů Army se spoustou rozšíření, ale také tituly jako Take on Mars, Take on Helicopters a DayZ. Všechny tyto hry jsou známé po celém světě. Samotné studio bylo založeno již v roce 1997.

Aktuálně lze například na Steamu pořídit všechny díly i rozšíření do Army za výhodnou cenu. Celá akce by měla trvat okolo dvaceti dní.