Pirátské kopie české hry Polda 7 kolují internetem, tvůrci jsou pod palbou kritiky.

Návrat české adventury Polda má hořkou dohru. Již před vydáním kolovaly na internetu kopie hry. Hráči kritizují naivitu tvůrců, kvalitu titulu i jeho cenu.

Polda 7 při crowdfundingové kampani před rokem vybral přes 1,4 milionu korun. Oproti hrám jako Kingdom Come: Deliverance nebo Mafii jde o hru mířenou čistě na český trh, což podtrhuje i dabing namluvený známými herci. O to víc zamrzí velká diskuze a problém okolo pirátství.

Nelegálně kopii Poldy 7 zřejmě sdílel jeden z dobrovolných přispěvovatelů. Titul měli zájemci z crowdfundingové kampaně na Hithitu k dispozici o něco dříve. Jak se ukázalo, rozšíření pirátské verze zaskočilo samotné vývojáře, kteří nyní zvažují, zda s projektem her Polda nadále pokračovat.

Hráči, kteří si titul stáhli bez zaplacení, své činy obhajují nízkou kvalitou hry, vysokou cenou i faktem, že tvůrci vybrali minulý rok 359 % z požadované částky na vývoj. Cenovka 700 korun za point and click adventuru s herní dobou okolo 12 hodin je pro některé hráče údajně příliš vysoká.

Vývojáři do hry nezabudovali DRM ochranu proti pirátství a samozřejmě je celá situace mrzí. "Pak když to někdo hned crackne a vysmívá se nám, nemůžu se prostě zbavit dojmu, že poslední dva roky práce letěj z ničeho nic do kanálu," sdílel své pocity Jakub Mareš, jeden ze spolutvůrců hry.

Studio Zima Software plánovalo další hry nejen ze série Polda a remastery předchozích dílů, ale také zcela nové tituly. Nízké prodeje a vysoké pirátství můžou ale vývojáře vést ke konci tvorby.