Pirátské Sea of Thieves je nejúspěšnější novou značkou Microsoftu této generace

Start na jaře 2018 sice nevyšel tak, jak vydavatel doufal, postupem času se ale z nové hry studia Rare vyklubal obří hit.

Studio Rare se na oficiálním Xbox blogu pochlubilo, že jejich masivní on-line pirátské dobrodružství Sea of Thieves zvládlo od vydání nasbírat více než 10 milionů hráčů.

Hra vyšla v březnu roku 2018 a ačkoliv první recenze vytýkaly hlavně málo obsahu, tvůrci hru neustále vylepšovali pomocí aktualizací a nyní je to nejúspěšnější nová herní značka Microsoftu za tuto generaci konzolí.

Sea of Thieves bere hráče do obřího otevřeného světa, kde mohou společně tvořit pirátské party a vydávat se plnit nejrůznější úkoly či soupeřit s dalšími skupinami hráčů. Hrát je možné jak na konzoli Xbox One, tak na počítači a všichni hráči hrají společně, takže je jedno, pro kterou platformu se kdo rozhodne.

Studio plánuje další aktualizaci zdarma a to už na 15. ledna. Je dedikovaná početné komunitě hry a obsáhne také dva limitované dárky, stačí se v prvním týdnu od vydání aktualizace přihlásit do hry.