PlayStation 4 se stalo druhou nejprodávanější konzolí všech dob

První je stále mega-úspěšné PlayStation 2, které asi jen tak něco nepřekoná.

Sony oznámilo aktualizované prodejní čísla své zatím stále aktuální konzole PlayStation 4. Nejnovější report za poslední kvartál přinesl informaci, že se konzole od července do září prodalo 2,8 milionu kusů.

Celkový počet prodaných konzolí tak vzrostl na 102,8 milionu, čímž konzole předběhla vůbec první generaci PlayStation. Čtvrtá generace se tímto dostala rovněž před velmi úspěšné Nintendo Wii, jenž má na kontě 101,6 milionu.

PlayStation 4 se tímto oficiálně stává druhou nejlépe prodávanou konzolí dějin. První příčku drží PlayStation 2, které dokázalo prodat 155 milionů kusů.

Jelikož se již blíží PlayStation 5, které Sony plánuje na Vánoce příštího roku, dá se předpokládat, že PlayStation 4 se již na první pozici nevyhoupne.

Konzoli každopádně ještě čeká pár velkých her. Jmenovitě to je hlavně The Last of Us Part 2, které vyjde v květnu a samurajské Ghost of Tsushima, jenž zatím nemá přesné datum vydání.