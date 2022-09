Pohled z první osoby a Tommy Angelo ve Spider-Manovi.

Předělaná verze Spider-Mana z roku 2018 pro počítače vyšla v půlce srpna. Hráči na počítačích si tak mohli užít dobrodružství Petera Parkera i na svých strojích. Nebyli by to ale šikovní fanoušci, kdyby hru okamžitě nezačali měnit. Jaké nejzajímavější modifikace vyšly?

Jaké milé překvapení bylo, když Sony v roce 2018 přišla s novou hru z univerza pavoučího muže. Peter Parker v podobě Spider-Mana zaujal spousty hráčů a recenzentů. Byla to tak právě hra před několika lety, která si vydobyla místo jedné z nejlepších exkluzivních her pro PlayStation. Protože společnost v poslední době začala předělávat jejich exkluzivity i na počítače, došlo i na Marvel's Spider-Man.

Hra vyšla letos v srpnu a kromě nadšených fanoušků se do hry pustili ještě nadšenější vývojáři. Spousta zástupců modderské komunity (modder různě upravuje hru) tak začala pracovat a do hry přinášet různá vylepšení. Nebyly to ale jen zlepšováky - kromě nich dorazily i módy, které upravovaly vzhled pavoučího muže.

Jedním z nejlepších je celá hra v pohledu první osoby od uživatele jedijosh920. Díky němu si tak můžete připadat, že se městem proháníte skutečně vy a nekoukáte svému hrdinovi na ramena.

Dalším ze zajímavých módů je i ten na změnu obličeje hlavního protagonisty. V předělávce totiž z neznámého důvodu není původní herec Petera Parkera, jeho obličej je tak jiný. O to se postarali moddeři, kteří nahradili obličej za původní.

Jedním z nejlepších je modifikace od českého moddera s přezdívkou Sliderv2. Ten totiž zašel ještě dál a pavoučího muže nahradil hlavním protagonistou první Mafie Tommym Angelem. Ten tak visí na pavoučím vlákně a u toho hláškuje.