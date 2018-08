Pokračování oblíbeného dobrodružství Life is Strange přinese nové duo hrdinů

Studio Dontnod konečně odhalilo podrobnosti o vyhlíženém Life is Strange. Do hlavní role se dostávají dva bratři, kteří prchají před zákonem do Mexika.

Adventura Life is Strange si dokázala získat spoustu fanoušků a ti se už mohou těšit na druhý díl, jehož první epizoda dorazí koncem září. Studio teprve nyní odhalilo dějovou zápletku a také další podrobnosti.

Hrdinky Max a Chloe tentokrát nepotkáme a vystřídají je bratři Sean a Daniel Diaz. Sean je starší (16 let) a právě za něj budeme hrát. Společně s devítiletým bratrem prchají po "incidentu s policí” z amerického Seattlu do rodného mexického města Puerto Lobos. Jednotlivé epizody tak mají sledovat jejich pouť.

Studio také připomnělo, že na hráče čeká opět celá řada náročných rozhodnutí. Jejich následky se s vámi mohou nést klidně až do poslední epizody. Rovněž byla potvrzena nadpřirozená schopnost, zatím ale studio tají, o co půjde. Vaše rozhodnutí také ovlivní Danielům vývoj a hráči si budou moci vybrat, jakým vzorem pro něj má Sean být.

Aby novinek nebylo málo, tak tvůrci potvrdili přítomnost určité formy hry více hráčů. V následujícím týdnu se ji chystají blíže představit.

První epizoda (bude jich pět) Life is Strange 2 vyjde 27. září pro počítače přes Steam a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.