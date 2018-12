Populární Fortnite je snad nezastavitelné, nyní dobývá Monopoly

Nenechávejte všechny dárky na Ježíška, má toho letos moc. Dostaňte vašeho syna, dceru od počítače. Pořiďte mu něco co má rád/a a díky čemu spolu strávíte společný čas i v průběhu dlouhých zimních večerů.

Desková hra Monopoly Fortnite je postavena na základech slavného titulu Monopoly avšak její moderní mutace se inspirovala neméně populárním titulem současnosti. Fortnite je kreslená hra založena na boji o přežití, ve které je hráč odsouzen k aktivnímu pohybu na mapě, sběru surovin, nacházení zbraní a boji mezi dalšími soupeři.

Monopoly Fortnite zrcadlí smysl video hry a cílem každého ze 2-7 hráčů je tedy být tím posledním na hracím poli. V této verzi deskovky nejde o to, co vlastníte, ale o to, jak dlouho dokážete přežít! Můžete tak zabrat většinu lokací a přesto prohrát.

Hra nezačíná na standardním políčku start, po vzoru předlohy napodobujete seskok z autobusu a rozmisťujete své postavičky libovolně na hrací desku. K dispozici je celkem 27 herních postav. Ve hře chybí tradiční peníze, ty jsou nahrazeny životy, které lze v průběhu hry ztrácet útokem soupeře nebo zásahem bouře respektive získávat dopadem na políčko ohniště, nalezením truhly s pokladem a hodem akční kostkou. Akční kostkou házíte společně s její číselnou variantou udávající postup po hracím poli, v jednom tahu tak provádíte jak pohyb, tak akci jako například nastražení Boogie bomby nebo postavením zdi zamezující pohyb hráčů za vámi.

Velmi kreativně využité herní mechanismy doplňují klasická políčka Bezplatné parkování nebo Vězení. Fungování vězení je opět přizpůsobeno ve stylu hry a lze se z něj vykoupit ztrátou dvou životů nebo hodem kostkou pokud na ni padne číslo 6.

Za zmínku stojí dvě sady speciálních karet "Bouře", která určuje lokace zachvácené bouří a tím zmenšuje území a "Truhla s pokladem" s různými vlivy na průběh hry.