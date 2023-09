Práce na Red Dead Redemption 3 již údajně započala

Red Dead Redemption 3 by dle respektovaného leakera mělo být ve vývoji, zveřejnil to na platformě X. Rockstar Games tak pravděpodobně spustilo první práce na westernové akci.

Rockstar Games dle posledních náznaků velmi pravděpodobně dokončuje práce na novém GTA, což znamená, že by se někteří vývojáři mohli brzo začít věnovat další hře v pořadí. Podle leakerského profilu MyTimeToShineHello, který se ještě donedávna zabýval především úniky informací z filmového průmyslu, oficiálně začaly práce na třetím díle Red Dead Redemption.

Red Dead Redemption 3 is officially in the works! pic.twitter.com/jfHPXS5i2f