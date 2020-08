Předělaná Mafia se představuje v pěti úvodních misích

Oficiální vydání remaku původní české Mafie nás čeká až za měsíc. Vybraná média ovšem dostala možnost sdílet průchod úvodní částí hry.

Remake Mafie je u nás velmi očekávaný. Původní hra od českých vývojářů se po 18 letech dočká kompletního přepracování. Známe již podobu města, seznam dabérů a nové datum vydání. Do skládačky zbýval zasadit poslední dílek, totiž samotný průchod hrou. Studio 2K několika zahraničním i českým médiím a osobnostem dalo přístup do speciální verze hry. V té šlo projít pět úvodních misí až po ikonický závod a následně misi Výlet do přírody.

Zahraniční server IGN se podíval na anglickou verzi a víceméně si titul pochvaloval. V tomto případě šlo spíše o zhodnocení aktuálního stavu hry než o porovnání s původním titulem.

Český portál Indian hru rozebral ve dvou videích. Preview část se zaměřila na samotnou hru, porovnání poté na rozdíly mezi původní verzí a letošní.

Mise víceméně kopírují původní hru. Lokace jsou ovšem trochu jiné. Některé mise vás zavedou do odlišné čtvrti a podobně. Dialogy se také částečně pozměnily, hlavně se ale rozrostly. Náročnost si lze zvolit v rozmezí od snadné, až po klasickou. Ta kopíruje původní obtížnost, včetně nastavení policie na ulicích. Míření vám také neulehčí, pokud si zvolíte klasickou obtížnost.

Celkově remake Mafie nekopíruje krok za krokem původní hru. Nejmenších změn se dočkal příběh a koncept města. Sem tam se obojí lehce liší, ale inspiraci z původní hry zde vždy na první pohled poznáte. Nové herní mechaniky, jako krytí, sbírání předmětů a projíždění speciálních míst s autem, které vyvolají krátkou animaci, hru odlišují. Není to nutně špatně, jak ostatně i videa zmiňují.

Oba tituly dělí 18 let a za tu dobu se herní průmysl posunul, stejně tak i požadavky a návyky hráčů. Důležitý bude ovšem právě jejich názor. Remake Mafie vyjde 25. září na PC, Playstation 4 a Xbox One.