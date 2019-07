Předplatné her EA Access je od dnešního dne k dispozici také na konzoli PlayStation 4

Nabídka her je solidní, ale oproti původním informacím přece jen řada titulů chybí, primárně starší kousky. Z novinek předplatné vše důležité obsahuje.

Dnešním dnem oficiálně startuje předplatné EA Access ve verzi pro konzoli PlayStation 4 od Sony. Hráči na tomto zařízení se dočkali po několika letech od startu EA Access pro Xbox One.

Cena zůstala dle očekávání stejná. Můžete platit měsíčně, v takovém případě zaplatíte 99 Kč za měsíc, nebo koupit roční členství a zaplatit 599 Kč a ušetřit zhruba polovinu. PlayStation Store nově nabízí aplikaci EA Access Hub, přes kterou předplatné vyřešíte a stáhnete hry.

Při oznámení to vypadalo, že bude nabídka EA Access pro Xbox One a PlayStation 4 identická. Nakonec tomu tak není a na oficiálním webu předplatného najdete možnost zobrazit si hry pouze pro PlayStation 4 nebo Xbox One. Konzole Xbox One má v současnosti v nabídce více starších her, jako je třeba Dragon Age: Origins, starší Dead Space a podobné EA hry.

Z těch nových je nabídka vyrovnaná. PlayStation 4 verze předplatného nabízí Battlefield V, FIFA 19, Unravel Two, Titanfall 2, Mass Effect: Andromeda, Battlefield 1 a řadu dalších.