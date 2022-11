Předplatné PS Plus doplní dvacet her

Sony na svém blogu odhalila nabídku her, které míří do předplatných PlayStation Plus vyšší úrovně s názvem Premium a Extra. Nabídce vévodí kultovní RPG hra, celá série Oddworld a akční střílečka Tom Clancy. Do nejvyšší úrovně pak zamíří část série Ratchet and Clank.



PlayStation Plus je jednou z nejlepších služeb, kterou Sony nabízí. Jedná se o několik úrovní předplatného, které vám dovolí využívat cloudové úložiště a využívat hru více hráčů v některých hrách. Aby toho navíc nebylo málo, dvě nejvyšší úrovně, Extra a Premium, nabízí desítky her, které si může zahrát každý. Do služby od 15. listopadu míří dvacítka her, které nabídku znovu rozvinou.

Pro předplatitele PS Plus Premium se jedná o tyto hry:

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (PS4 i PS5 verze)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PS4 i PS5 verze)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PS4 verze)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue ReMIX (PS4 verze)

Kingdom Hearts III ReMIX (PS4 verze)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4 verze)

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition (PS4 i PS5 verze)

Tom Clancy's The Division 2 (PS4 verze)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (PS4 verze)

Chorus (PS4 i PS5 verze)

What Remains of Edith Finch (PS4 verze)

The Gardens Between (PS4 i PS5 verze)

Earth Defense Force: World Brothers (PS4 verze)

Earth Defense Force: Iron Rain (PS4 verze)

Onee Chanbara Origin (PS4 verze)

Pro předplatitele PS Plus Extra jde o pět her ze série Ratchet and Clank, které jsou pro konzole od Sony exkluzivní a nikde jinde je nenajdete.

Ratchet & Clank

Ratchet & Clank 2: Going Commando

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal

Ratchet & Clank: Deadlocked

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction

Všechny hry do služby vstoupí už 15. listopadu, v době, kdy některé z titulů z předplatných zmizí, aby uvolnily místo pro další.