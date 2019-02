Předplatné Xbox Game Pass rozšiřuje poslední dobrodružství Lary Croft a další AAA hra se chystá

Microsoft dává hráčům další důvody, proč si platit měsíční předplatné pro konzoli Xbox One. Nabídku her totiž rozšiřuje Shadow of the Tomb Raider a další kousky.

Xbox Game Pass předplatné v minulosti začalo se zhruba stovkou her za jednotný měsíční poplatek. Nyní jich nabízí přes 200 a další přibývají. Aktuálně je to hlavně Shadow of the Tomb Raider.

Nejnovější dobrodružství Lary Croft, které zároveň uzavírá trilogii, jenž tuto herní značku v roce 2013 restartovala. Ve stejný den byly přidány hry The Walking Dead: The Complete First Season a Pumped BMX Pro.

Microsoft ale zdaleka s únorovou nabídkou nekončí. V polovině měsíce vychází střílečka Crackdown 3 a rovnou bude součástí předplatného, stejně jako další velké hry od Microsoftu, jako třeba Sea of Thieves nebo Forza Horizon 4.

Poslední z nových her Batman: Return to Arkham dorazí 21. února. Společnost také připomněla, že poslední lednový den přidala do nabídky Tomb Raider: Definitive Edition.

Předplatné stojí 259 Kč za měsíc, první měsíc je k dispozici za zvýhodněnou cenu 26 Kč.