Představeno Company of Heroes 3, bude se odehrávat ve Středomoří

Ve druhé polovině příštího roku si fanoušci žánru real time strategií konečně zahrají třetí díl ze skvělé série Company of Heroes. Podíváme se v něm do Itálie a severní Afriky.

Company of Heroes jistě nemusíme představovat. Zejména první díl z roku 2006 zůstal v srdcích hráčů jako jedna z nejlepších her v žánru. Tehdejší hodnocení atakující desítkové hodnoty to jenom dosvědčuje. Vývojáři z Relic a Sega nyní oznámili třetí díl, který právě v mnohém jedničku připomíná. Opět budeme bojovat ve druhé světové válce, tentokrát ovšem na pobřeží Itálie a severní Afriky.

V nejnovějším dílu se velký důraz klade na budování základen a využívání pěchoty. Technika tolik prostoru nedostala. Samotná kampaň má obdržet větší dynamiku, setkáme se s místními odboji a partyzány. Nová dynamická mapa se podobá verzi ze série Total War.

Tvůrci si připravili i řadu novinek. Například možnost vniknutí do objektu a jeho následné využití v podobě úkrytu. Vylepšila se také fyzika a ozvučení, které se ujme slova například při destrukci budov. Hráče jistě potěší česká lokalizace v podobě titulků. Datum vydání bylo stanoveno na druhou polovinu příštího roku.