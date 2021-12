Prison Architect, Godfall a Call of Juarez jsou zdarma ke stažení

Vánoční rozdávání postupně začíná. Tři skvělé hry lze nyní po omezenou dobu stáhnout a v knihovně vám již zůstanou.

Zimní večery si můžete zkrátit zapnutím tří her, které jsou aktuálně zdarma. Ačkoliv normálně rozdává tituly obchod Epic Games Store, dnes začneme u populárnějšího Steamu. Zde totiž do 14. prosince 19:00 můžete sehnat velmi povedenou střílečku z Divokého západu. Jde o Call of Juarez: Gunslinger. Titul z roku 2013 udělá patří mezi ty vůbec nejlepší a neměli byste ho minout.

Nyní k Epicu a jeho nabídce. Ta je rovněž velmi kvalitní. Aspirující architekty a milovníky titulů, které potrápí mozek, jistě zaujme Prison Architect. Stanete se v něm návrhářem vězení. Ujmete se správy a tvorby budov, ze kterých by nemělo být úniku.

Druhou hrou zdarma je Godfall v Challenger edici. Ačkoliv se titul nesetkal se zcela pozitivními reakcemi, stále nejde o vyloženě špatnou hru. Aktualizací přitom pár bylo a minimálně herní svět vypadá velmi dobře.

Epic obě hry rozdává až do 16. prosince 17:00. Poté nás čeká začátek vánočních hodů. Další hru zatím neznáme, nicméně minulý rok Epic rozdával jeden titul každý den až do Nového roku. Třeba se dočkáme i letos.