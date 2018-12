Rasový podtext. Počítačová postavička raději změnila barvu

Přednášky lidí, kteří stojí za tituly, jako je Minecraft, League of Legends nebo World of Tanks. A ještě spousty dalších, kteří mají jedno společné -... více

Středočeská centrála cestovního ruchu vydala speciální mapu k populární počítačové hře Kingdom Come: Deliverance. Provede turisty po stopách hlavního hrdiny... více

Rozhodnutí WHO

Závislost na hraní videoher byla uznána za psychickou poruchu

Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala závislost na hraní počítačových her za psychickou poruchu. Vyplývá to z aktualizované verze klasifikace nemocí.... více