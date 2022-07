Remake Knights of the Old Republic odložen na neurčito

Fanoušci Star Wars dostali od studia Aspyr velice nemilou zprávu. Remake KOTOR byl odsunut na neurčito. Podle spekulací by mohl vyjít nejdříve v roce 2025.

Minulý rok přišlo oznámení o remaku Star Wars: Knights of the Old Republic. Mělo jít o jednu z prvních Star Wars her, která nebude pod záštitou studia Electronic Arts. Herní studio Aspyr plánovalo titul vydat nejpozději příští rok, což se nestane.

Původní hra od BioWare měla být od základu předělána. Vývojářský tým, který aktuálně působí pod hlavičkou Square Enix, představil ukázku Sony a Lucasfilmu. Bohužel se demo nesetkalo s úspěchem, tvrdí novinář Jason Schreier.

NEWS: The Star Wars Knights of the Old Republic remake is indefinitely delayed, Bloomberg has learned. Developer Aspyr abruptly fired two directors this month and told staff that the project is on pause as it tries to figure out what comes next. https://t.co/3NUlKkenR6