Remake Last of Us by mohl vyjít už v září na Playstation i PC

Po nedávné konferenci State of Play se na internetu šíří informace ohledně dlouho očekávané předělávky The Last of Us. Remake by mohl dorazit po prázdninách na konzoli i počítače.

S informací přišel Twitter účet s přezdívkou The Snitch. Ten se prokázal před pár dny, když sdílel kompletní program konference State of Play ještě před začátkem vysílání. Nově poukazuje na datum uvedení očekávané exkluzivity z Playstationu.

PART 1 - 02.09.2022

🎮/💻 - The Snitch (@insider_wtf) June 8, 2022

Part 1 z Tweetu jasně vede k označení prvního dílu The Last of Us. Následuje datum 2. září 2022, kdy bychom se hry, respektive remaku, měli dočkat. O vzniku samotné předělávky prvního dílu se spekuluje již roky, nicméně nyní konečně známe první odhad data vydání.

Poslední část tweetu naznačuje platformy. Kromě gamepadu značícího konzoli Playstation by měla hra dorazit na počítače (znak notebooku). Opět by nešlo o nic překvapivého. Sony má ve zvyku vydávat exkluzivní konzolové hry na PC po několika letech. Důkazem je série Uncharted, God of War nebo nedávno oznámený Spider-Man pro PC.

Zda se hry na začátku září opravdu dočkáme je zatím otázkou. The Snitch nicméně díky prozrazení obsahu State of Play upoutal pozornost a náznak na vydání remaku The Last of Us vypadá dost věrohodně.