Reprezentuj svou zemi ve hře FIFA

Česká virtuální reprezentace eRepre účastnící se mezinárodních klání ve fotbalových simulátorech PES a FIFA ohlásila letošní kvalifikace o post dvou eReprezentantů pro hru FIFA. Hrát se bude v aktuálním ročníku FIFA 21. eRepre Qualifieru se může zúčastnit každý občas ČR starší 16 let, který zároveň hraje režim Ultimate Team, a to jak na konzoli PlayStation 4, tak i premiérově na PlayStation 5. Jména dvou nových eReprezentantů se dozvíme na konci dubna. Ti budou po celý rok hájit české barvy.

První kvalifikace odstartuje 11. 3. a bude uzavřena pouze pro hráče, kteří se v loňském roce probojovali do finálového PS turnaje. Jedná se o spoustu zajímavých jmen, ve kterých má hned tři zástupce také Sparta esports: Huhnak, morcajs, M4tk05, MarioOoso99, Sebossek, GodlyAngel00, kkarlos7, steek1ng, ElKosinero, ACS.Caster, ACS.Emerickson, Snkrjan, JamesBony28 a Tulip. Těchto 14 hráčů se popere o tři postupová místa, která jim zaručí účast ve finálovém turnaji.

Účast ve finálovém turnaji si už předem zajistilo několik známých FIFA hráčů, a to v rámci předem stanovených podmínek. Prvním je RIIJK, vítěz MOL eCupu 2020. Dále jsou to T9Laky, poté Kobbycz a DRMi10 ze SuperSlavia esports a Seron. Tato čtveřice si přímou účast ve finále zajistila na základě počtu bodů v rámci žebříčku Global Series.

Zápasy pro veřejnost v rámci otevřených kvalifikací startují v sobotu 13. 3. Kvalifikace bude probíhat formátem single-elimination pavoukem systémem BO2 (hráči hrají dva zápasy, jejichž skóre se sečte a určí finální výsledek), kdy dva nejlepší hráči z každé kvalifikace postoupí do finálové fáze. Do finále postoupí dohromady osm hráčů, mezi kterými můžeš být i ty. Stačí splnit tři podmínky:

Hráč se může přihlásit do všech otevřených kvalifikací, avšak jakmile postoupí, nemůže se dalších kvalifikací zúčastnit. Všichni hráči zároveň musejí být během turnaje přítomni v komunikační síti discord a nezapomenout na check-in, který startuje vždy hodinu a půl před začátkem turnaje.

Vyvrcholením celé kvalifikace pak bude finálový turnaj, na který se probojuje celkem 16 hráčů. Ti se rozdělí do čtyř skupin (A, B, C, D), ve kterých každý s každým odehraje dva zápasy. Dva hráči s největším počtem bodů z každé skupiny postoupí do play-off. Vítězové semifinálových zápasů se stanou eReprezentanty, kdy budou moci hájit české barvy na blížícím se FIFAe Nations Cupu a na dalších mezinárodních akcích v roce 2021. Kromě toho obdrží finanční odměnu, zajímavé ceny od partnerů, eRepre ovladač a samozřejmě originální dres.

Termín finálového turnaje:

SKUPINOVÁ FÁZE - 17. 4. - 18 .4.

PLAY-OFF - 22. 4. - 23 .4.

Finálovou fázi bude možné sledovat živě na streamu, konkrétní informace se dozvíš na sociálních sítích eRepre.