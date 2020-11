Riot Games brzy uvedou dvě hry ze světa League of Legends

Herní studio Riot Games téměř deset let soustředilo všechnu svoji práci na jednu hru. Brzy přijdou s mobilní verzí League of Legends i tahovým RPG.

Před rokem mělo studio Riot Games jednu jedinou velkou hru. Jednalo se o multiplayerovou MOBA akci League of Legends. Po deseti letech od vydání tohoto titulu se ovšem mnoho skutečností změnilo. Riot ohlásil střílečku Valorant, karetní hru Legends of Runeterra a mobilní verzi League of Legends. Následovalo oznámení o založení vlastního vydavatelství Riot Forge. Právě o mobilní verzi "lolka" a Riot Forge se týkají poslední novinky.

League of Legends: Wild Rift bude mobilní verzí známé online hry, která byla doposud dostupná jen na PC. Wild Rift nebude kompatibilní s počítačovou předlohou. Plánuje se ovšem konzolová verze, jenž by měla nabídnout možnost sestavení zápasu v mixu mobilních a konzolových hráčů. Nicméně konzolová verze nás čeká až později. Ta mobilní přijde podstatně dříve, totiž v prosinci. Wild Rift aktuálně Riot testuje v Asii a otevřeného beta testování se Evropa dočká za pár týdnů. LoL: Wild Rift bude k dispozici zdarma na iOS a Android. Riot si pro nás přichystal jak ukázku hry, tak krátký filmeček s několika hratelnými postavami.

Trailer obdržel i Ruined King. Jedná se o tahové RPG od vývojářů Airship Syndicate. V Ruined Kingovi si zahrajeme za postavy z League of Legends. Konkrétně za Miss Fortune, Illaoi, Pyka, Yasua, Brauma a Ahri.

Hra pro jednoho hráče vyjde začátkem příštího roku na počítače a obě generace konzolí. Konkrétně Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 5 a Xbox Series S a X.