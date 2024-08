Rusko usiluje o zákaz české hry Last Train Home, prý odporuje tamním hodnotám

Česká strategie Last Train Home, která pojednává o československých legionářích, se v Rusku stala předmětem trestního řízení. Ruská prokuratura se snaží hru zakázat s odůvodněním, že údajně podněcuje nenávist vůči tamním úřadům.

Hra Last Train Home, kterou vyvinulo brněnské studio Ashborne Games, se v Rusku dostala pod palbu kritiky. Příběh, zasazený do doby občanské války mezi Rudou armádou a Bílým hnutím na Sibiři, je podle ruské prokuratury v rozporu s "tradičními hodnotami současné ruské společnosti." Dále tvrdí, že hra obsahuje zkreslené historické informace, které by mohly ohrozit duševní a sociální zdraví dětí. Soud, který rozhodne o osudu hry, je naplánován na 22. srpna v Petrohradu, přičemž prokuratura žádá zákaz distribuce hry na platformě Steam.

Hra Last Train Home byla vydána 28. listopadu loňského roku, a tato žádost tedy přichází více než půl roku po jejím uvedení na trh. Tento krok může být součástí širšího ruského úsilí o potlačení obsahu, který považují za projev "západních hodnot". Last Train Home totiž není první digitální obsah, který se ruská vláda od invaze na Ukrajinu pokusila zakázat.