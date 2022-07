Sestavte si Atari 2600 ze stavebnice LEGO, nová sada dorazí už v srpnu.

Dánský výrobce skládaček LEGO představuje sadu, která potěší fanoušky starších konzolí. K výročí 50 let Atari vyjde stavebnice Atari 2600.

Atari slaví 50 let a výročí si připomíná spolu se slavnou stavebnicí LEGO. Nová sada, která čítá 2,5 tisíce kostiček, obsahuje vše potřebné k vytvoření nejen konzole, ale i joysticku a pár malých dílků z ikonických her.

Ve stavebnici najdete také cartridge s hrami Asteroids, Adventure a Centipede. Právě ty lze předělat do miniaturních scén z těchto her. LEGO se do herního světa pustilo již dříve ve spolupráci s Nintendem a sadou LEGO Mario. Později tuto stavebnici doplnil také LEGO Luigi.

LEGO Atari 2600 vás vyjde na 6100 korun a datum vydání je naplánováno na 1. srpna letošního roku.