Slovenskou EHOKEJ Ligu ve hře NHL 21 čeká velké finále.

EHOKEJ Liga TIPOS Extraligy má za sebou historicky první základní část a první kolo vyřazovací části. Z něj postoupily čtyři nejlepší týmy do semifinále. Vítěze semifinálových zápasů bude čekat poslední těžká zkouška, a sice finálový zápas, ve kterém se rozhodne o mistrovi Slovenska a zároveň držiteli finanční výhry čítající 15 tisíc eur.

Nejlépe mají nakročeno hráči HK DUKLA Michalovce, kteří ovládli základní část bez jediné prohry a ve čtvrtfinále vyřadili Košice poměrem 3:1 na zápasy. "Asi nikdo před sezonou nečeká, že vyhraje všechny zápasy. Je to pro nás překvapení. Asi ani Dzouvi to nečekal. Play-off je ale jiná soutěž, tady žádný lehký soupeř není. Myslím, že se proti nám budou chtít ostatní ukázat, budeme mít co dělat," predikuje první z dvojice gamerů Patrik "Patressvk" Palacka. "Semifinále je hlavní cíl. Na titul vůbec nemyslím. Play-off je úplně jiná soutěž. Na tabulku jsem se vůbec nekoukal, snad se nám podaří probojovat dál," prozradil nejlepší gamer základní části Adam "Dzouvi" Menšík. Ten má za sebou dvě sezony v české lize, kde se i přes výborné výsledky v základní části nikdy neprobojoval až do semifinále. Michalovce ve druhém semifinále vyzvou HC Nové Zámky ve složení JiFi, Vizvis. Ti ve čtvrtfinále ukončili putování Slovanu.

Opačná strana vyřazovacího pavouka nabídne souboj Popradu s Duklou Trenčín, za kterou nastupuje Vojtěch "Krchy11" Krcho. Právě hráč Trenčína drží nejlepší individuální statistiky základní části díky 151 nastříleným gólům z dvaceti zápasů. "Jsem spokojený, i když jsem mohl vyhrát i ty dva zápasy. Ale jsem šťastný za ty vítězné," zhodnotil svoje počínání v základní části Krchy11.

Každý duel v play-off se hraje sérií na tři vítězná utkání, přičemž čtyři zápasy hrají hráči individuálně každý s každým a v jednom zápase poměří síly v režimu dva na dva.

Semifinále EHOKEJ Ligy TIPOS Extraligy můžete sledovat ve dnech 14. a 15. června od 18 hodin živě z Grunex studia, a to na webu ehokejliga.sk nebo na oficiálním twitch kanále ligy. Zápas o třetí místo se uskuteční 22. června také od 18:00 a velké finále 24. června ve stejný čas.

Semifinále

14. 6. 18:00 HK Poprad - HK Dukla Trenčín

15. 6. 18:00 HK Dukla Michalovce - HC Nové