Sony dá v březnu k PlayStation Plus zdarma dvě skvělé hry

Výrobce konzolí PlayStation oznámil březnové hry zdarma pro předplatitele a jedná se o parádní dva kousky. Navíc je ještě čas na stažení únorové nabídky.

Březen bude první měsíc, kdy předplatitelé PlayStation Plus nedostanou hry zdarma pro PlayStation 3 a PlayStation Vita. Sony bude nadále dávat pouze dvojici titulů pro aktuální konzoli PlayStation 4 a také zvětšilo 10x cloudové úložiště pro dosažený postup ve hrách z 10 na 100 GB.

Byť bude v březnu her méně, hráči si těžko mohou stěžovat. Dostanou totiž zdarma legendární střílečku Call of Duty 4: Modern Warfare, která tuto slavnou sérii vzala na moderní bojiště a navíc v hezčí remasterované verze.

Druhou březnovou hrou je oceňovaná nezávislá hra The Witness plná pestrých barev a logických hádanek. Skóre z recenzí v průměru dosahuje skoro na hranici 90 bodů.

Obě tyto hry budou ke stažení od 5. března, takže je určitě nepromeškejte. Do té doby je možné stahovat únorové hry, přičemž nabídka pro konzole PlayStation 3 a PlayStation Vita bude aktivní až do 8. března. Mezi těmito hrami je třeba povedený Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.