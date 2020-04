Sony odhalilo nový ovladač pro Playstation 5

Éra DualShocku končí. Nový ovladač pro nadcházející Playstation mění jméno a přináší nový vzhled.

Další generace nových konzolí se blíží. Jak Sony, tak Microsoft chtějí uvést nové modely ještě před letošními Vánoci. Vzhled nového Xboxu Series X i s ovladačem již nějakou dobu známe. Na druhé straně je Sony, které tají. Vzhled Playstationu 5 je dosud záhadou. Sony ovšem přišlo s obrázky a informacemi o novém ovladači, který dostanete ke konzoli.

Nový ovladač mění jméno. Již nepůjde o DualShock. Sony mu říká DualSense a přenáší to nejlepší z předchůdce. Uprostřed se zachovala dotyková ploška. Vylepšena byla odezva v podobě vibrací a zadní tlačítka. Ta půjde nastavovat dle přání hráče.

Většinu lidí ovšem zaujme především vzhled. Bílá varianta s černými doplňky působí opravdu dobře.

Otázkou zůstává, jak upravený ergonomický design padne do rukou. Na to si budeme muset počkat až do vydání samotné konzole, které se plánuje na konec letošního roku.