Sony plánuje přenést své nejznámější hry na mobilní telefony

Nabídky práce v Playstation Studios poukazují na nábor zaměstnanců, kteří se postarají o přenesení nejznámějších Playstation titulů na mobilní zařízení. Dočkat bychom se mohli například God of War, Gran Turisma a řady dalších.

Sony si v poslední době hodně zakládá na exkluzivních titulech. Ty ale stále častěji spadají i do rukou PC hráčů. Zastánci kombinace myši a klávesnice se dočkali Death Stranding, Horizon Zero Dawn a výhledově jistě přijdou i další tituly. Portfolio exkluzivit pro Playstation je ale celkem velké. Například Spider-man, God of War, The Last of Us a Uncharted si zahrajeme pouze na PSku. To by se ale mohlo brzy změnit.

Sony hledá na pozici ředitele mobilní divize novou osobu. Ta by se měla starat o uvedení nových her na telefony. Konkrétní popis zní následovně:

"Budete řídit všechny oblasti rozšiřování našich her z prostředí konzolí a PC na mobilní & life service trh. Vaše hlavní zaměření bude spočívat v úspěšném adaptování nejpopulárnějších značek PlayStationu pro mobilní zařízení."

Mělo by jít o dlouhodobou firemní strategii. Her na telefony od Playstation Studios se tak rozhodně nedočkáme v následujících týdnech, nejspíše ani měsících.