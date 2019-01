Sony v únoru přestane dávat hry zdarma pro starší zařízení v rámci PlayStation Plus

Výrobce konzolí PlayStation představil únorou nadílku her pro předplatitele Plus. Pro majitele starších zařízení bude poslední. Také dojde ke zvětšení prostoru pro ukládání uložených pozic on-line.

Blíží se nový měsíc a Sony odhalilo, jaké hry zdarma vybralo pro předplatitele PlayStation Plus. Ti se mohou každý měsíc těšit na dvě hry pro PlayStation 4, dvě pro starší PlayStation 3 a dvě pro přenosnou konzoli PlayStation Vita.

Únor je poslední měsíc, kdy platí tento formát. Od března přestane Sony dávat hry pro starší konzole, tedy pro PlayStation 3 a PlayStation Vita. Tento krok byl oznámen s velkým předstihem už v průběhu minulého roku.

Zároveň bude začátkem února navýšeno cloudové místo pro bezpečné ukládání dosažených postupů ve hrách. Nyní činí 10 GB a Sony ho zvýší 10x na 100 GB. Mělo by tak stačit i těm největším hráčům.

Nabídka her na únor není vůbec špatná. Majitelé aktuální konzole PlayStation 4 dostanou bojovku For Honor a akční Hitman s kompletní první sezóně. Pro PlayStation 3 je k ukončení připravené povedené Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots a Divekick - druhá jmenovaná hra bude ke stažení také pro PS Vita.

A konečně pro PlayStation Vita jsou připraveny hra Gunhouse a Rogue Aces. Obě budou také pro PlayStation 4.

Všechny nové hry si budete moci stáhnout od 5. února. Do té doby je k dispozici lednová nabídka.