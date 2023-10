Souhrn všeho, co se objevilo během konference Call of Duty Next 2023

Neměli jste čas sledovat včerejší konferenci Call of Duty Next? Nevadí, máme pro vás souhrn toho nejdůležitějšího. Vidět jsme mohli zombie trailer k režimu pro Modern Warfare 3, představení zbrusu nové mapy do Warzone 2 a nový trailer pro Warzone Mobile.

Včera v 18:00 našeho času proběhla menší konference Call of Duty Next 2023, která se věnovala všem novinkám, které nás čekají v následujících týdnech až měsících. Nechyběl pohled na Modern Warfare 3, Warzone 2 ani Warzone Mobile - to bylo bohužel znovu odloženo.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Kromě spousty záběrů z multiplayeru, jsme se dočkali nových informací o populárním režimu zombie. Ten nás vezme na obrovskou vrstvenou mapu, kde se obtížnost může lišit. Nepůjde o klasický battle-royale, pokud jsme vše pochopili správně, režim se spíše podobá extrakci. Před hraním dostanete úkoly, které je nutné splnit přežít a dojít do cíle.

Call of Duty: Warzone 2

Zde máme hned dvě velké novinky. Do Warzone se vrací jedna z nejpopulárnějších map, ostrov Rebirth. Pro připomenutí, jde o menší mapu se spousty hráčů. Ve hře pak na vás čeká spousty střetů a téměř neustálý respawn. Druhou skvělou zprávou je příchod zbrusu nové mapy Urzikstan.

Call of Duty: Warzone Mobile

Dle očekávání se dostalo i na mobilní Warzone. Zklamání však přišlo ve chvíli, kdy Activision znovu nepředvedl žádný gameplay. Veřejnosti se dostal opět pouhý trailer, který neprozradil absolutně nic kolem hratelnosti. Po té přišlo další zklamání, hra nakonec nedorazí ani v listopadu, jak bylo nedávno avizováno. Warzone Mobile dorazí až v průběhu jara 2024.